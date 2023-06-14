"Теремок" переходит с российских фудкортов в собственные рестораны

Основатель и управляющий сети Михаил Гончаров сообщил, что за последние шесть лет сеть открывает только полноценные заведения с посадочными местами

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сеть быстрого питания "Теремок" постепенно уходит с общих фудкортов в российских торговых центрах и открывает полноценные рестораны. Об этом в среду сообщил основатель и управляющий сети Михаил Гончаров в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы осознали, что наша еда, наша кухня выше того уровня заведений, в которых мы ее предлагаем. <...> Сейчас мы стараемся переезжать с фудкортов в собственные рестораны с посадочным залом", - сказал он.

Гончаров отметил, что за последние шесть лет сеть открывает только полноценные заведения с посадочными местами.