Что известно о Петербургском международном экономическом форуме

Ежегодно форум посещали более 10 тыс. участников из более чем 140 стран

ТАСС-ДОСЬЕ. 14-17 июня 2023 года состоится XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Основные сведения

Петербургский международный экономический форум - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России, часто называлась в прессе "Русским Давосом" (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Давосе, Швейцария). Проходит с 1997 года. До 2007 года носил название "Петербургский экономический форум". В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса.

На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.

Ежегодно форум посещали более 10 тыс. участников из более чем 140 стран. Работа ПМЭФ организована в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок, телемостов, презентаций. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России: в 2005-2007, 2012-2022 годах на нем присутствовал Владимир Путин, в 2008-2011 годах - Дмитрий Медведев.

Традиционно форум сопровождает обширная культурная программа (в 2023 году - несколько десятков концертов, выставок и т. д.).

Особенностью мероприятия является его практическая направленность. В рамках ПМЭФ с 2010 года было подписано несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму почти $600 млрд. В 2013 году было заключено 102 соглашения на общую сумму 9 600 млрд руб., что является самым крупным показателем за всю историю форума. В 2021 году сумма соглашений, не являющихся коммерческой тайной, составила 4 267 млрд руб., а в 2022 году - 5 670 млрд руб.

С 2016 года одна или несколько стран получают статус гостя ПМЭФ. Первой страной - гостем форума была Италия. В 2023 году страной - гостем ПМЭФ являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Место проведения

В 2023 году ПМЭФ в седьмой раз с 2016 года состоится в "Экспофоруме". В 2006-2015 годах он проходил на площадке "Ленэкспо", а в 1997-2005 годах - в Таврическом дворце.

Выездные мероприятия

Помимо основного форума в рамках ПМЭФ в течение года проводятся выездные мероприятия под его эгидой. Так, 8 мая 2023 года выездная сессия форума прошла в Абу-Даби, столице ОАЭ.

Организаторы и партнеры

В 2007 году организатором ПМЭФ стало Министерство экономического развития и торговли РФ. В 2007 году для проведения форума был создан постоянный Фонд ПМЭФ, который в 2015 году был переименован в Фонд Росконгресс (директор - Александр Стуглев). Организационный комитет по подготовке и проведению ПМЭФ возглавляет первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов. Официальный бюджет мероприятия не разглашается, основную часть доходов форума составляют средства партнеров-спонсоров и регистрационные взносы участников (стоимость стандартного пакета участника в 2023 году - 1 272 тыс. рублей). Также средства на подготовку к ПМЭФ выделяются из бюджета Санкт-Петербурга.

В качестве партнеров форума в 2023 году выступают более 100 организаций и компаний. Титульные партнеры ПМЭФ-2023 - "ВЭБ.РФ" и госкорпорация "Росатом", "генеральный спонсор - "ВТБ". Генеральные партнеры - VK, "Газпром", "Газпром нефть", "Газпромбанк", платежная система "Мир", "Новатэк" и "Сбер", официальный авиаперевозчик - "Аэрофлот", стратегический партнер - "Россети".

ТАСС является официальным информационным партнером ПМЭФ-2023.

Сайт

Официальный сайт форума - forumspb.com.