14 июня, 12:08,
обновлено 14 июня, 12:29
Военная операция на Украине

На ЗАЭС не рассматривают ее консервацию и снятие с эксплуатации после ЧС на Каховской ГЭС

Администрация станции также исключила вопрос о сокращении персонала

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Консервация Запорожской АЭС (ЗАЭС), снятие ее с эксплуатации или сокращение персонала в связи с последствиями ЧС на Каховской ГЭС не нужны и не рассматриваются. Об этом сообщила в среду администрация станции.

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"На данный момент отсутствуют планы и необходимость консервации АЭС на длительный срок или снятия ее с эксплуатации, также не рассматриваются вопросы прекращения приема или сокращения количества персонала эксплуатирующей организации ЗАЭС", - сообщается в Telegram-канале станции.

В нем отмечается, что АЭС находится в безопасном состоянии, нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. "Гидротехнические сооружения АЭС работают в штатном режиме. Имеющихся запасов воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС даже при условии полного прекращения (невозможности) его подпитки. Системы водоснабжения Энергодара функционируют в штатном режиме. Подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с графиком", - указывается в сообщении. 

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