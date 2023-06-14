ВТБ за пять месяцев нарастил портфель кредитов МСБ на 13%

Заместитель президента председателя правления ВТБ Денис Бортников сообщил, что самую высокую динамику демонстрирует спрос на инвесткредитование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ за пять месяцев 2023 года нарастил кредитный портфель малого и среднего и бизнеса (МСБ) на 13%, до 2,2 трлн рублей. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель президента председателя правления ВТБ Денис Бортников.

"ВТБ продолжает наращивать объемы финансирования среднего и малого бизнеса. С начала года кредитный портфель в этом сегменте увеличился на 13%, до 2,2 трлн рублей, - отметил он. - Мы фиксируем устойчивый рост продаж новых кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Самую высокую динамику демонстрирует спрос на инвесткредитование - бизнес активно привлекает средства на развитие, а уровень ставок позволяет ему сохранять кредитную нагрузку на приемлемом уровне".

В целом с начала года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса более 26,5 тыс. кредитов на общую сумму около 580 млрд рублей. Это на 76% превышает результат за аналогичный период прошлого года, уточнили в банке. "Наибольший объем выделен на пополнение оборотных средств предприятий - свыше 4,1 тыс. кредитов на 313,3 млрд рублей. На инвестиционные цели выдано около 4,8 тыс. кредитов на 157 млрд рублей. Объем проектного финансирования застройщикам составил более 83 млрд рублей", - уточнили ТАСС в пресс-службе банка.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.