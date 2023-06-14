Аксаков считает, что конкурента НСПК можно создать за несколько месяцев

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку при этом отметил, что приватизацию НСПК пока проводить рано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Конкурента Национальной платежной системы на российском рынке можно создать за несколько месяцев и привлечь для этого цифровые компании. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах ПМЭФ-2023

"Я слышал про инициативу по созданию нового игрока на платежном рынке. Это нужно, в том числе, чтобы была конкуренция, так как отсутствие конкуренции - это отсутствие развития. Такие идеи обсуждаются игроками рынка. Учитывая современные технологии и продвинутость наших игроков, я думаю, что это вопрос нескольких месяцев. Можно в этом процессе задействовать цифровые компании, тот же "Яндекс", у них все есть. Объединиться с финансовыми игроками, вроде Сбера или "Тинькофф" и вперед", - сказал Аксаков.

Депутат при этом отметил, что приватизацию НСПК пока проводить рано. "Я думаю, что лучше сначала конкуренцию развить, а потом уже поставить вопрос о приватизации. А то игрока не создадут, а купят НСПК", - сказала он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК высказал мнение, что на рынке платежных услуг РФ должна быть конкуренция, поэтому НСПК могла бы быть продана участникам рынка или должен появиться еще один игрок. Позднее в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил журналистам, что банк участвует в обсуждениях создания альтернативы НСПК.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.