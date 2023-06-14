В России в 2023 году запустят новый обучающий проект для малого и среднего бизнеса

Он расскажет об основах медиапланирования, построении бренда, создании креативов и в целом ответит на сформировавшийся за последние годы запрос предпринимателей, отметила заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса сейлз-хауса "Газпром-медиа" Алина Ефимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа", Корпорация МСП и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) запустят обучающий проект для малого и среднего бизнеса в 2023 году.

Создание проекта анонсировали в среду на сессии "Роль медиа индустрии в поддержке и развитии сегмента МСП в России" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Проект будет запущен уже в 2023 году, он будет ориентирован на владельцев предприятий и их маркетологов, молодых предпринимателей и самозанятых, пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"Один из частых запросов, который мы получаем от наших предпринимателей, заключается в помощи с поиском каналов продвижения. То есть наш малый и средний бизнес может создать востребованный продукт или услугу, но часто не знает, как о них сообщить потенциальному потребителю. Основная цель создаваемого курса - помочь предпринимателям разобраться с возможностями продвигать свой бизнес и его продукцию, понять, как использовать те или иные медиаканалы и рекламные инструменты для решения конкретных бизнес-задач", - сказал он.

Новый проект расскажет об основах медиапланирования, построении бренда, создании креативов и в целом ответит на сформировавшийся за последние годы запрос предпринимателей, отметила заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса сейлз-хауса "Газпром-медиа" (входит в холдинг "Газпром-медиа") Алина Ефимова. "По данным аналитиков, 90% российских предпринимателей хотели бы получить новые знания и компетенции, которые могли бы использовать для развития бизнеса. Маркетинг и реклама входит в топ-3 ключевых направлений развития, которые интересны представителям малого и среднего бизнеса. Я рада, что проект, который мы инициировали, отвечает на запрос предпринимателей", - добавила она.

Спикерами курса выступят эксперты сейлз-хауса "Газпром-медиа", Корпорации МСП и АКАР, а также представители рекламных агентств, юристы, бизнес-аналитики и действующие предприниматели. Все материалы будут доступны на цифровой платформе МСП.РФ, в разделе "Бизнес-обучение".

Стенд "Газпром-медиа" на ПМЭФ © Кристина Марченко/ ТАСС

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.