Эксперт: "светофор" надежности контрагентов должен включать в себя коммерческие риски

По мнению эксперта "СКБ Контур" Антона Яковлева, своевременная уплата налогов не гарантирует абсолютную надежность делового партнера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Инструмент для маркировки добросовестности контрагентов в сервисе "Прозрачный бизнес" от Федеральной налоговой службы (ФНС) должен включать в себя не только налоговые, но и коммерческие риски. Такое мнение высказал ТАСС эксперт "СКБ Контур" Антон Яковлев.

"Благонадежность любого бизнеса нужно оценивать не только с точки зрения интересов государства, но и для минимизации предпринимательских рисков. Поэтому нужно отслеживать коммерческие риски, собственные или партнеров, а не только налоговые (среди них особенно часты отказы в вычетах НДС или в признании расходов по налогу на прибыль). Своевременная уплата налогов не гарантирует, что у будущего делового партнера нет задолженности по заработной плате или просроченных кредитов, что в ближайшее время ему не придется перекредитовываться на невыгодных условиях, и общее финансовое состояние ухудшится. Отсюда - просрочки оплаты по договорам, срыв поставок и прочие болезненные для бизнеса явления", - сказал Яковлев.

Для контроля коммерческих рисков приходится задействовать широкий перечень источников информации. На рынке представлены сервисы, с помощью которых можно комплексно оценить благонадежность контрагентов. Эти сервисы позволяют компаниям настроить проверку по индивидуальному сценарию - предлагают обширный перечень рисковых факторов и даже готовые модели проверки.

"Такие инструменты включают в себя преднастроенную модель оценки рисков, в том числе налоговых, которая основана на критериях, заданных самим налоговым ведомством. В них реализован все тот же популярный "принцип светофора", но более подробно. <…> Скоринг показывает, какие критерии риска сработали в каждом конкретном случае и повлияли на конечную оценку бизнеса. Таким образом пользователь видит своего контрагента "глазами налогового инспектора", а при самопроверке сможет оценить и устранить риски собственного бизнеса", - сказал Яковлев, отметив, что подобный механизм оценки представлен в "Контур.Фокусе".

Эксперт добавил, что отечественные разработчики готовы к сотрудничеству с госорганами, когда речь идет о создании прозрачной и безопасной бизнес-среды.

9 июня бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ФНС включить в сервис "Прозрачный бизнес" "светофор" для маркировки добросовестности контрагентов: "добросовестный", "условно-добросовестный", "недобросовестный" - планируется обновлять этот статус с определенной периодичностью. В докладе бизнес-омбудсмена предлагается внедрить на базе запущенного ФНС сервиса "Прозрачный бизнес" механизм, позволяющий налогоплательщикам получать гарантии признания мер по проверке благонадежности контрагента необходимыми и достаточными, а также расширить информационное наполнение "Прозрачного бизнеса" до того объема, который ФНС считает необходимым и достаточным для подтверждения добросовестности.