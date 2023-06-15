Набиуллина: банки дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Банки некоторых дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в РФ. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Представители некоторых стран проявляли интерес. Не могу назвать страны. Но если они выйдут, мы поддержим законодательство, которое позволит такие филиалы создавать. Когда они выйдут, они объявят об этом. Речь идет о нескольких дружественных странах", - сказала она.