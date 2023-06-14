История Петербургского международного экономического форума

Петербургский экономический форум проходит с 1997 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 14-17 июня 2023 года состоится XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

1997

Первоначально мероприятие носило название Петербургский экономический форум (ПЭФ), его организаторами были Совет Федерации РФ и Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА СНГ). В 1997 году ПЭФ прошел 18-20 июня и был посвящен рассмотрению экономических проблем России и стран СНГ. На нем присутствовали более 1 500 участников из 50 стран мира. Было представлено 650 инвестиционных проектов. Местом проведения стал Таврический дворец - штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи СНГ (он оставался местом проведения ПЭФ до 2005 года). Уже тогда мероприятие получило в прессе название "Российский Давос".

1998

11 мая 1998 года решением президента России Бориса Ельцина форум получил статус ежегодного. II ПЭФ прошел 17-19 июня 1998 года с участием около 2,5 тыс. человек из 50 стран (в том числе 11 официальных иностранных делегаций). Его основными темами стали интеграционный процесс и перспективы СНГ. На пленарном заседании выступили премьер-министр РФ Сергей Кириенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Было представлено более 700 проектов, подписано 52 инвестиционных контракта на сумму свыше $2,5 млрд.

1999

III ПЭФ состоялся 16-18 июня 1999 года. В его работе приняли участие 2 тыс. делегатов из 59 стран. На пленарном заседании присутствовали премьер-министр РФ Сергей Степашин и директор-распорядитель Международного валютного фонда Мишель Камдессю. Было заключено около 2 тыс. договоров на общую сумму порядка $4 млрд.

2000

IV ПЭФ - 13-15 июня 2000 года - собрал 2,2 тыс. человек из более чем 60 стран. В его рамках был организован первый телемост Москва - Париж с участием сенаторов России и Франции. На форуме выступили премьер-министр РФ Михаил Касьянов, руководители правительств стран СНГ. Было заключено более 2 тыс. инвестиционных договоров.

2001

V ПЭФ, который состоялся 13-16 июня 2001 года, был официально признан МПА СНГ главным экономическим форумом Содружества. В нем приняли участие 2,1 тыс. делегатов из 37 стран. На пленарном заседании выступили премьер-министры РФ и Чехии Михаил Касьянов и Милош Земан.

2002

VI ПЭФ был проведен 18-22 июня 2002 года, в нем участвовали более 2 тыс. человек из 50 государств. Форум посетили премьер-министр РФ Михаил Касьянов, генеральный директор Всемирной торговой организации Майкл Мур. Общая сумма заключенных контрактов не публиковалась. По данным СМИ, соглашения на сумму в $200 млн были заключены между РФ и Чехией. Европейский банк реконструкции и развития выделил России кредиты на различные проекты общей стоимостью $1 млрд.

2003

VII форум прошел 17-21 июня 2003 года, совпав с торжествами в честь 300-летия Санкт-Петербурга. В его работе участвовали 2,5 тыс. человек из 48 стран. На пленарном заседании выступил премьер-министр РФ Михаил Касьянов.

2004

VIII ПЭФ состоялся 15-19 июня 2004 года. В его рамках впервые были проведены выставки-презентации европейских стран. Обсуждались перспективы сотрудничества России и Евросоюза. В работе форума приняли участие более 3 тыс. человек из 50 стран мира, в том числе премьер-министр РФ Михаил Фрадков, главы правительств стран СНГ.

2005

IX ПЭФ был проведен 14-16 июня 2005 года. На нем впервые присутствовал президент РФ Владимир Путин, также мероприятие посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Основной темой дискуссии стали перспективы международного сотрудничества в Арктике. В работе форума приняли участие более 4 тыс. человек из 60 стран, в том числе семь руководителей зарубежных парламентов, пять российских и 25 иностранных министров. К открытию площадки была приурочена закладка первого камня в основание завода автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге.

2006

В 2006 году решением президента РФ ответственность за проведение форумов была возложена на Минэкономразвития России. В том же году ПЭФ перенесли на территорию крупнейшего на тот момент выставочного комплекса Санкт-Петербурга - "Ленэкспо" на Васильевском острове. X ПЭФ прошел 13-15 июня 2006 года. Его аудитория была расширена за счет прямых онлайн-трансляций пленарных заседаний. В работе мероприятия приняли участие более 5 тыс. человек из 48 стран, в том числе президенты России и Финляндии Владимир Путин и Тарья Халонен. В рамках ПЭФ были подписаны крупные соглашения о строительстве в городе автомобильного завода Nissan, состоялась закладка автомобильного завода General Motors под Санкт-Петербургом. Общая сумма заключенных контрактов составила $1 млрд.

2007

В 2007 году Петербургский форум получил статус международного и был переименован в ПМЭФ. В его работе 8-10 июня 2007 года участвовала делегация Всемирного экономического форума в Давосе. Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями крупнейших западных компаний. В рамках форума прошел саммит СНГ. Также в 2007 году впервые состоялось вручение премии "Глобальная энергия" - единственной в мире награды за научные разработки в области энергетики (вручалась в рамках форума до 2017 года включительно). В работе ПМЭФ приняли участие 8,9 тыс. человек из 65 стран. Сумма подписанных контрактов составила $13,5 млрд.

2008

ХII ПМЭФ прошел 6-8 июня 2008 года. На нем был заключен ряд соглашений, в том числе между "Газпромом" и англо-нидерландской компанией Royal Dutch Shell о совместной разработке нефтегазовых месторождений на Ямале. В рамках саммита прошла презентация гражданского самолета ОКБ Сухого "Сухой Суперджет 100". В работе форума участвовали 10 тыс. человек из 74 стран мира. В рамках встречи прошел саммит СНГ. Сумма заключенных контрактов составила $14,6 млрд.

2009

XIII форум проходил 4-6 июня 2009 года. Основное внимание на нем было уделено перспективам развития отношений России со странами арабского мира, также состоялся первый бизнес-диалог "Россия - США". К ПМЭФ было приурочено несколько новых мероприятий - впервые прошел Всемирный зерновой форум, состоялась конференция с участием руководителей ведущих мировых банков. Число участников превысило 3,5 тыс. человек из 73 стран. Стоимость заключенных соглашений - $6,8 млрд.

2010

XIV ПМЭФ прошел 17-19 июня 2010 года. Он был посвящен модернизации российской и мировой экономик, в его рамках были подписаны несколько крупных соглашений, в частности, между "Газпромом" и французскими энергетическими компаниями о сотрудничестве по строительству газопроводов "Северный поток" и "Южный поток". В работе саммита приняли участие около 4 тыс. человек из 87 стран. Сумма заключенных соглашений - около $10 млрд.

2011

XV ПМЭФ состоялся 16-18 июня 2011 года. На нем президент России Дмитрий Медведев назвал пять первоочередных шагов в процессе модернизации страны, в том числе через создание Международного финансового центра. Особый интерес получило предложение президента РФ о расширении границ Москвы. Тогда же была введена практика брифингов, во время которых представители органов власти отвечали на вопросы аудитории. Форум посетили 4 тыс. человек из 74 стран, в том числе председатель КНР Ху Цзиньтао. Были заключены соглашения на сумму более $7 млрд, самая крупная из сделок - заказ на постройку во Франции двух вертолетоносцев "Мистраль" для ВМФ России.

2012

XVI ПМЭФ состоялся 21-23 июня 2012 года. В ходе своего выступления на форуме президент РФ Владимир Путин сообщил делегатам о создании в России специальной комиссии по реализации предпринимательской инициативы и назначении на пост бизнес-омбудсмена председателя "Деловой России" Бориса Титова. Число участников форума составило 5,3 тыс. человек из более чем 70 стран. Площадку посетили главы Финляндии и Пакистана - Саули Ниинистё и Асиф Али Зардари. Сумма подписанных контрактов превысила $12 млрд.

2013

XVII ПМЭФ был проведен 20-22 июня 2013 года - в год председательства России в Группе 20. Открывая пленарное заседание, Владимир Путин в своей речи высказался за проведение экономической амнистии, озвучил намерение выделить средства из Фонда национального благосостояния на окупаемые инфраструктурные проекты (Центральную кольцевую автодорогу вокруг Москвы и скоростную железнодорожную магистраль Москва - Казань), а также предложил объединить Верховный и Высший арбитражные суды. Впервые на форуме прошла церемония награждения лауреатов "Премии развития", учрежденной Внешэкономбанком в 2012 году, - первой награды за достижения в области инвестиций в промышленные и инфраструктурные проекты. На ПМЭФ-2013 присутствовали почти 7,2 тыс. участников из 87 стран, среди них 91 человек из списков миллиардеров Forbes и Fortune. Среди гостей была канцлер Германии Ангела Меркель. Тема встречи - "Перспективы глобальной экономики: время решительных действий". Было заключено 102 соглашения на общую сумму 9 трлн 600 млрд рублей (порядка $320 млрд), что до сих пор является самым крупным показателем за всю историю Петербургского форума.

2014

XVIII ПМЭФ был проведен 22-24 мая 2014 года. Перенос площадки на май был связан с ожидавшимся в июне саммитом Группы восьми в Сочи. Несмотря на последовавшую отмену саммита, ПМЭФ было решено провести весной. Темой пленарного заседания стало "Укрепление доверия в эпоху преобразований". Среди основных событий - достижение договоренности с компаниями Visa и MasterCard по переходу на внутрироссийский процессинг операций по банковским картам. В форуме приняли участие 7,6 тыс. человек, 73 страны прислали на встречу официальные делегации. Освещали работу саммита 1,4 тыс. представителей СМИ из 24 стран. Были подписаны 175 соглашений на сумму в 401,4 млрд рублей (около $12 млрд).

2015

XIX ПМЭФ состоялся 18-20 июня 2015 года. Тема пленарного заседания: "Время действовать: совместными усилиями к стабильности и росту". По итогам встречи, в которой приняли участие 10 тыс. гостей из 120 стран, было подписано 205 соглашений на сумму более 293,4 млрд рублей. Среди наиболее значимых договоренностей - меморандум о сотрудничестве в реализации прокладки газопровода "Северный поток - 2", подписанный "Газпромом" и европейскими компаниями.

2016

XX ПМЭФ был перенесен на новую площадку - "Экспофорум" - и прошел 16-18 июня 2016 года. Тема пленарного заседания: "На пороге новой экономической реальности". Форум собрал 12 тыс. человек из 133 стран, в панельной сессии приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Италии Маттео Ренци. Было подписано 356 соглашений на общую сумму в 1 трлн рублей.

2017

В 2017 году ПМЭФ прошел 1-3 июня под девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Впервые после трехлетнего перерыва состоялся бизнес-диалог Россия - США с участием президента РФ Владимира Путина. Гостями форума были премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Молдавии Игорь Додон, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, канцлер Австрии Кристиан Керн, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Организации стран - экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо. Всего на форуме присутствовали 14 тыс. человек из 143 стран мира. Подписано 475 соглашений на сумму в 1 817,9 млрд рублей.

2018

XXII ПМЭФ из-за проведения в России в июне - июле 2018 года чемпионата мира по футболу состоялся раньше обычного - 24-26 мая. Он был посвящен теме "Создавая экономику доверия", в панельной дискуссии участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Молдавии Игорь Додон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и др. высокопоставленные гости. Всего ПМЭФ собрал на своей площадке более 17 тыс. участников из 143 стран мира. Было подписано 593 соглашения на общую сумму 2 625 млрд рублей.

2019

XXIII ПМЭФ был проведен 6-8 июня 2019 года. Ключевой темой форума было "Формируя повестку устойчивого развития". Среди иностранных гостей были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Форум собрал рекордное число участников - 19 тыс. человек из 145 стран мира. Было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 271 млрд рублей.

2020

Планировалось, что XXIV ПМЭФ состоится 3-6 июня 2020 года. О его отмене, связанной с началом пандемии коронавируса, было объявлено 5 марта. В отличие от ряда других конференций и форумов, которые были перенесены на осень, организаторы ПМЭФ сразу решили отложить его проведение на следующий год.

2021

XXIV ПМЭФ прошел 2-5 июня 2021 года с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, вход на площадку для всех категорий участников был возможен только при условии отрицательного теста на коронавирус. Девизом форума было "Снова вместе. Экономика новой реальности". Иностранные лидеры, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц, смогли принять участие в пленарном заседании только в формате видеоконференции. Форум очно собрал 13 500 участников из 141 страны. Было подписано более 890 соглашений на общую сумму 4 267 млрд рублей.

2022

Юбилейный XXV ПМЭФ прошел 15-18 июня 2022 года, его главная темпа называлась "Новый мир - новые возможности". В пленарном заседании участвовали президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Всего форум посетили более 14 тыс. человек из 130 стран, 81 государство прислало официальных представителей. Всего было подписано 695 соглашений на общую сумму 5 670 млрд рублей.