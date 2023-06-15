Доходы блогеров в сервисах VK в 2022 году выросли в 2,5 раза

Генеральный директор VK Владимир Кириенко сообщил, что значительный рост ожидается в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Доходы блогеров в сервисах VK по итогам 2022 года выросли в 2-2,5 раза. Значительный рост ожидается и в 2023 году, сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме.

"За прошлый год практически вдвое увеличилось количество авторов, и это приводит к масштабному росту доходов. Доходы авторов на наших площадках выросли в 2-2,5 раза, за прошлый раз ребята заработали только во "Вконтакте" 4 млрд рублей", - сказал Кириенко.

Он добавил, что компания ожидает существенного роста доходов и в 2023 году.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.