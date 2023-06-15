Кремль не видит позитива в ситуации вокруг зерновой сделки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа продолжается

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Работа над продлением зерновой сделки продолжается, но Кремль пока не видит особых подвижек - обязательства перед Москвой так и не выполняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа продолжается. Но, честно говоря, особо позитивных [тенденций] мы пока не видим. Потому что все, что было договорено в наш адрес, не исполнено. Из этого мы исходим", - отметил он.

Представитель Кремля обратил внимание, что ситуация "кристально прозрачна и ясна". "Была договоренность. Договоренность всегда касается двух или более сторон. Российская сторона четко выполняла свои обязательства. Созданный механизм функционирует до сих пор. Но до бесконечности так продолжаться не может, поэтому будут вырабатываться решения с учетом сроков истечения продления [сделки]. И они будут обнародованы в соответствующее время", - подытожил Песков.