15 июня, 10:02
ПМЭФ

Глава РАПУ считают, что пошлины и квоты на удобрения не нужны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Пошлины и квоты на экспорт минеральных удобрений сейчас не нужны, они сдерживают поставки продукции на экспорт. Такое мнение высказал журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в кулуарах ПМЭФ.

"Механизм не работает. РАПУ сейчас предлагает посмотреть на сегодняшнюю ценовую составляющую. Цены упали практически на все виды минеральных удобрений от двух до четырех раз, поэтому никакой сверхприбыли сейчас нет. Пошлины сегодня являются абсолютно ненужным, сдерживающим экспорт механизмом так же, как и квоты", - сказал он. 

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