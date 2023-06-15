Создание судна по заказанному "Росагролизингом" проекту возможно к 2026 году

Вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что всего планируется создать около 60 судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Создание судна для экспорта зерна по проекту, заказанному "Росагролизингом", возможно в 2026 году. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

29 марта сообщалось, что "Росагролизинг" заказал в производство проект по строительству судов-балкеров с водоизмещением 640 и 60 тыс. тонн для экспорта зерна.

"Если все пойдет хорошо, - я не сомневаюсь, что все пойдет хорошо, - то в 2026 году возможно уже говорить о создании судна", - сказала вице-премьер.

Абрамченко напомнила, что всего планируется создать около 60 судов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.