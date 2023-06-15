"Уралкалий" договорился о поставке около 3,5 млн тонн калия в Китай в 2023-2025 годах

Отгрузка будет осуществляться железнодорожным транспортом через сухопутные пограничные переходы специализированными вагонами-минераловозами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Уралкалий" подписала соглашения в рамках Петербургского международного экономического форума о поставке в Китай около 3,5 млн тонн хлористого калия российского производства в период с 2023 по 2025 годы. Об этом сообщается на сайте компании.

"В соответствии с соглашениями стороны выразили намерение закупать и поставлять в Китай в период с 2023 по 2025 годы включительно хлористый калий российского производства, отгрузка которого будет осуществляться железнодорожным транспортом через сухопутные пограничные переходы специализированными вагонами-минераловозами", - говорится в сообщении.

Документы были подписаны председателем совета директоров ПАО "Уралкалий" Дмитрием Осиповым и представителями китайских компаний - импортеров удобрений China National Agricultural Means of Production Group Corporation Ltd, Zhejiang AMP Group Co. Ltd, Beifeng Agricultural Production Means Group Co. Ltd, Inner Mongolia Tianyue Huijing Industrial Group Co. Ltd, Suifenhe Guangcheng Economic and Trade Co. Ltd.

Объемы поставок продукции "Уралкалия" могут составить от 200 до 300 тыс. тонн хлористого калия ежегодно в адрес каждой из компаний-импортеров. "Общий объем поставок всем пяти компаниям за три года может составить порядка 3,5 млн тонн", - добавляется в сообщении.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Компанию контролирует БХК "Уралхим", 48% в которой принадлежит Дмитрию Мазепину.