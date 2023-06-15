Новые регионы получат 952 млн рублей на выплату зарплат и помощь предприятиям

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в новых регионах будет наращиваться производство продуктов, в частности, овощей, молока и зерновых культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Новые регионы России в 2023 году получат 952 млн рублей на заработные платы и в качестве мер поддержки занятости на предприятиях. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума .

"Нужно людей обеспечить заработной платой, потому что не все предприятия в новых регионах могут сейчас работать в стабильном режиме. На выплаты, заработные платы и меры поддержки занятости на этих предприятиях мы предусмотрели 952 млн рублей в этом году", - сказала она.

Абрамченко отметила, что в новых регионах также будет наращиваться производство продуктов, в частности, овощей, молока и зерновых культур.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.