Текслер: Челябинская область выйдет в лидеры в РФ благодаря потенциалу и внешним связям

Глава региона отметил, что густонаселенность Челябинской области, а также промышленная развитость также положительно сказываются на развитии экономических связей и рынков сбыта для бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Челябинская область в ближайшее время станет одним из лидеров в РФ по объему ВРП благодаря географическому, промышленному и кадровому потенциалу, а также внешним связям через страны Центральной Азии. Такое мнение высказал глава региона Алексей Текслер в четверг в ходе презентации инвестиционного потенциала области на Петербургском международном экономическом форуме.

"Челябинская область занимает 11-е место по объему ВРП среди субъектов РФ, причем у нас нет добычи и переработки нефти и газа - это очень важно, когда сравниваем ВРП регионов. Мы активно работаем над тем, чтобы войти в 10-ку, в целом мы каждый год добавляем в этом рейтинге, и уверен, что в ближайшее время войдем в 10-ку регионов по ВРП", - сказал Текслер в рамках проекта "Гостиная губернаторов. Диалоги".

Он отметил, что густонаселенность Челябинской области, занимающей в РФ девятое место по численности населения, и соседних Свердловской области и Башкирии, а также промышленная развитость региона и его соседей также положительно сказываются на развитии экономических связей и рынков сбыта для челябинского бизнеса.

"Кроме того, граница с Республикой Казахстан делает нас лучшей точкой входа-выхода при взаимодействии со странами Центральной Азии для всего промышленного Урала, поэтому область все больше и больше становится центром приема и консолидации грузов на восточном направлении коридора Север - Юг и является хорошим центром консолидации грузов и работы с Китаем через коридор с Казахстаном", - сказал Текслер, добавив, что решается вопрос запуска скоростных товарных поездов через Казахстан в Туркмению и Иран с консолидацией грузов в Челябинске.

Текслер подчеркнул, что экономика области исторически специализируется на обработке - металлургии, машиностроении, агропромышленном комплексе, при этом в перечисленных сферах регион работает в высоких переделах. Также в области активно развиваются высокотехнологичные направления - контрольно-измерительная техника, производство электротехнического оборудования, робототехника и другие сферы хайтека.

"Причем в компаниях в этих отраслях, подчеркну, работают отнюдь не стартапы, а серьезные коллективы в сотни, даже тысячи человек. Такое экономическое разнообразие формирует в регионе высокий кадровый потенциал, способный решать любые технологически сложные задачи, что также является безусловным преимуществом для реализации масштабных инвестиционных проектов. И в целом наука, образование - это те направления, где мы также сильны, и это позволяет нам решать, по сути, любые задачи в части тех отраслей, где у нас наиболее развиты компетенции", - заявил губернатор.