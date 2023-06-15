Мантуров назвал сроки готовности первой очереди терминала по отгрузке аммиака

По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ, работы планируют выполнить в конце 2023 - начале 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Первую очередь российского терминала по отгрузке аммиака планируется сдать в Тамани в конце 2023 - начале 2024 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что иллюзий насчет возможности восстановления подорванного аммиакопровода Тольятти - Одесса у российской стороны нет.

"А что украинская сторона предсказывает в этой части, предсказывать сложно. Мы исходим из того, что я уже озвучил - не просто планы, а четкие действия, связанные с реализацией нашего проекта. Наш проект - имеется в виду строительство своего терминала, двух очередей, первая очередь которого будет готова в конце этого - начале следующего года", - сказал Мантуров.

Вице-премьер уже заявлял, что Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти - Одесса, который ранее был подорван в Харьковской области.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о подрыве украинскими диверсантами участка аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области. По российской оценке, на ремонт трубопровода может понадобиться от одного до трех месяцев, если специалисты получат доступ к поврежденному участку.

Россия требовала возобновить работу трубопровода Тольятти - Одесса в рамках реализации зерновой сделки. Украинская сторона заявляла, что может рассмотреть вопрос о транзите аммиака при выполнении нескольких условий.