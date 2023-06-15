В "Автодоре" рассказали о работе над проектом строительства трассы "Меридиан"

Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко заявил, что завершено технико-экономическое обоснование по проекту строительства, но вопрос финансирования остается открытым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проекту строительства трассы "Меридиан" завершено, но вопрос финансирования проекта остается открытым. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"В планах у нас ее строительство есть, технико-экономическое обоснование готово. И на площадке правительства обсуждалось. И на стратегической сессии, которую проводил председатель правительства, Юго-Западная хорда попала в список приоритетных проектов для реализации. По стоимости и срокам сказать сейчас не могу. В пятилетнем плане она есть, но когда мы начнем ее реализовывать, пока сказать сложно. Преждевременно. Вопрос финансирования открыт", - рассказал Петушенко.

Он напомнил, что изначально маршрут должен был стать альтернативой морским перевозкам из Китая в Европу, теперь проект рассматривается в увязке с Юго-Западной хордой.

О проекте

Ранее предполагалось, что "Меридиан" станет первой частной автотрассой в РФ. В ноябре прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство может быть частично профинансировано государством. В декабре того же года Евразийский банк развития (ЕАБР) заявил о готовности выступить кредитором и организатором финансирования автомобильной дороги "Меридиан" в рамках строительства международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай.

Планировалось, что трасса "Меридиан" должна пройти по территории восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Магистраль соединит Западную Европу и Китай через Казахстан, Россию и Белоруссию, длина российского отрезка составит более 2 тыс. км. Дорога будет полностью платной.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.