Под Тверью построят парк развлечений "Союзмультфильм"

Инвестиции в проект составят порядка 25 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. В Конаковском округе Тверской области построят многофункциональный парк развлечений "Союзмультфильм" с комплексом туристической инфраструктуры. Инвестиции в проект составят порядка 25 млрд рублей. Соглашение о намерениях по реализации проекта подписали в четверг губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Наша задача - обеспечить возможность не только приехать туда в любой сезон, в любое время, но и чтобы парк выполнял воспитательную и просветительскую миссию, укреплял нравственные ценности. Уверен, что тематический парк "Союзмультфильма" станет точкой притяжения в Тверскую область туристов со всей России", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, при парке будет оборудована производственная площадка "Союзмультфильма", кампус для сотрудников киностудии и деревня аниматоров. Это увеличит производство отечественных мультфильмов, будет способствовать популяризации профессий в мультипликации среди детей и молодежи, считают в облправительстве.

"Развитие креативного потенциала - важнейший вклад в будущее региона. Роль творческих отраслей в структуре экономики постоянно повышается. Уверена, что наше сотрудничество станет платформой для вовлечения детей и молодежи Тверской области в сферу креативных индустрий и последующей профориентации", - приводит пресс-служба слова Слащевой.

Отмечается, что проект привлечет в регион порядка 25 млрд рублей инвестиций, приступить к его реализации планируется уже в 2023 году. Ожидается, что будет создано порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест.