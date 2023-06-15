В Ульяновской области до декабря 2024 года откроется производство ветролопастей

На площадке будут изготавливаться ветролопасти весом более 7,5 тонны и длиной порядка 50 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Росатом до декабря 2024 года планирует запустить в Ульяновской области производство лопастей для ветроэнергетических установок, а правительство области гарантирует Росатому содействие в реализации проекта. Соответствующее соглашение было подписано в четверг между администрацией региона и композитным дивизионом госкорпорации в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Открытие производства композитных ветролопастей запланировано до декабря 2024 года на базе закрывшегося в прошлом году завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов. На площадке будут изготавливаться ветролопасти весом более 7,5 тонны и длиной порядка 50 м. Подписание соглашения гарантирует содействие правительства Ульяновской области в реализации проекта, который относится к высокотехнологичным и значимым для области. Документ подписали генеральный директор композитного дивизиона Росатома Александр Тюнин, губернатор Ульяновской области Алексей Русских и генеральный директор АО "Корпорация развития Ульяновской области" Сергей Васин.

"За последние годы в регионе сформированы серьезные компетенции в сфере производства композитных материалов, у нас есть кадры, научная база, промышленная составляющая. Мы заинтересованы в создании нового предприятия по выпуску лопастей с надежным российским партнером. Приложим все усилия, чтобы проект состоялся и внес вклад в развитие региональной экономики и композитной индустрии страны", - заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Масштаб производства обеспечит регион новыми рабочими местами - более 400 мест - и позволит расширить линейку композитных изделий, производимых из продукта композитного дивизиона Росатома. Производственные мощности цеха рассчитаны на изготовление 450 лопастей в год при максимальной загрузке. Инвестиции в проект составят 2,3 млрд рублей.