15 июня, 14:32
ПМЭФ

Минцифры не видит необходимости в госфинансировании игровой индустрии

По словам замглавы ведомства Максима Паршина, государственные инвестиции имеют смысл в зонах, где не представлен отечественный аналог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Индустрии разработки игр не требуется государственного финансирования, поскольку возможности для частных инвестиций в этом направлении имеются. Такое мнение в ходе ПМЭФ-2023 выразил замглавы Минцифры Максим Паршин.

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По его мнению, в игровой индустрии есть зоны, где не представлен отечественный аналог, их имеет смысл заполнять за счет государственных инвестиций, но это должны быть исключения и весьма специфические проекты, связанные, например, с симуляторами, которые, может быть, быстро не окупятся на рынке, но они нужны для разных прикладных и срочных задач.

"Все остальное - рынок, и инвестиции здесь должны быть негосударственные. Мы исходим из того, что на рынке деньги есть, проекты - есть, разработчики - есть. То есть имеется все для того, чтобы проекты развивались не за счет госинвестиций", - считает Паршин.

Замминистра подчеркнул, что министерство рассматривает игровую отрасль как неотъемлемую часть ИТ-отрасли. 

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