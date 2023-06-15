В Приангарье вложат в создаваемый федеральный центр химии более 800 млрд рублей

Инвестиции продлятся в течение 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в создаваемый в Иркутской области на площадке бывшего комбината "Усольехимпром" федеральный центр химии составит 830 млрд рублей за 10 лет. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Мы учредили управляющую компанию ООО "Федеральный центр химии "Усолье-Сибирское". Инвестиции в Федеральный центр развития химической промышленности в Иркутской области составят порядка 830 млрд рублей в течение 10 лет. Рассматриваем также привлечение мер государственной поддержки, в особенности в инфраструктуру проекта и НИОКР", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Русский водород" Эдуарда Давыдова.

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор области Игорь Кобзев, генеральный директор компании "Русский водород" Эдуард Давыдов и заместитель гендиректора - операционный директор "Эн+ Холдинг" Михаил Хардиков подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам социально-экономического развития Иркутской области, в том числе по реализации проекта "Создание Федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское".

"Русский водород" выступит якорным инвестором и учредителем управляющей компании по созданию и управлению центром. "Эн+" выступит единым оператором энергоснабжения промышленных площадок. В центре планируется запуск производств эпихлоргидрина, эпоксидной смолы, фосфора и его производных и другие востребованные потребителями виды продукции.

По словам губернатора, сейчас регион проводит работу по подготовке систем водоснабжения, водоотведения. Также он отметил, что потенциал области позволит подготовить необходимые кадры по запросам инвесторов для нужд производства. "Однако первоочередное, что необходимо учитывать при формировании центра химии, - это безопасность для людей и окружающей среды. Превращение территории бывшего Усольехимпрома в безопасное пространство с условиями труда, отвечающими всем нормам законодательства, - это первый шаг для развития промышленной площадки в интересах Иркутской области и страны в целом", - подчеркнул Кобзев.

Обанкротившийся комбинат "Усольехмипром", который был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности, находится в городе Усолье-Сибирское. От завода остался крупный очаг химического загрязнения, который в настоящее время ликвидируют Росатом и Федеральный экологической оператор. После на площадке, площадь которой превышает 600 га, создадут новые химические производства, объединенные в федеральный центр химии.