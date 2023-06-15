Артюхин назвал вопрос признания проверок Казначейством и СП юридически-правововым

По словам руководителя Федерального казначейства, для этого необходимо "еще двигаться вперед"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Вопрос взаимного признания проверок Казначейством и Счетной палатой лежит в юридически-правовой плоскости, для этого необходимо "еще двигаться вперед". Такое мнение в кулуарах ПМЭФ заявил ТАСС руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

"В буквальном смысле по признанию надо еще двигаться вперед. Что такое признание? Квалификация, которая не опровергается со стороны других органов. Мы друг другу доверяем, а так чтобы юридически признать, то, конечно, гипотетически такие могут быть еще разрывы, но они все меньше и меньше становятся… Это юридически-правовой вопрос. Может быть, это даже не случится", - сказал он, комментируя возможность взаимного признания проверок со стороны Казначейства и Счетной палаты.

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