Алиханов заявил о необходимости дополнительных паромов для морской линии Калининграда

Губернатор отметил, что в настоящее время морским путем перевозится порядка 40% всего товарооборота области

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. На морской линии из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Калининград нужно увеличивать количество паромов с учетом большого количества накатных грузов, перевозящихся в регион. Такое мнение высказал в четверг на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Если начало 2022 года мы встречали всего с двумя паромами на линии между Балтийском и Усть-Лугой, то сейчас Ленобласть Петербург и Калининград связывают 21 судно. Понятно, в зависимости от времени, выходят новые [суда], особенно это касается небольших сухогрузов. Но совершенно точно нам нужно наращивать эти объемы, если мы хотим полностью исключить влияние возможное действий со стороны Литвы, Европы на обеспечение жизнедеятельности и производства, развитие нашего региона самого западного", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что в настоящее время морским путем перевозится порядка 40% всего товарооборота области. Работа морской линии субсидируется из федерального бюджета - на 2023 год выделено 3,8 млрд рублей на эти цели, что позволяет тариф на морские перевозки уровнять с железнодорожным. Однако в регионе был "огромный рынок автоперевозчиков", что отразилось на специфике грузоперевозок в регион. "Мы очень слабо конвейеризированы, у нас очень большая доля перевозок в Ро-Ро исполнении, то есть накатная техника. И нам, конечно, нужны новые паромы, потому что сухогрузы - это замечательно, но они всегда требуют перетарки, каких-то дополнительных перегрузок", - сказал Алиханов. Калининград, по его словам, уже сейчас готов забрать к себе на Балтику даже строящиеся паромы. "Нам очень нужны новые суда", - подчеркнул он.

Калининградский губернатор отметил, что новые суда и, в частности, на калининградском направлении, будут востребованы и после победы РФ на Украине. По его словам, например, порты Германии ранее высказывали заинтересованность в морских поставках грузов в обход Польши. Кроме того, через область проходил большой поток товаров из Китая в Европу и обратно с использованием мультимодальных перевозок. "Мы обязательно найдем и после периода ограничений, куда приспособить эти суда", - заключил Алиханов.