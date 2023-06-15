"Газпром нефть" нарастит поставки битумной продукции в Воронежскую область

Компания предоставит дорожно-строительным предприятиям региона новые виды битумных материалов и технологические решения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" договорилась с Воронежской областью об увеличении поставок битума в регион, сообщила компания.

"Газпром нефть" увеличит поставки высокотехнологичной битумной продукции для дорожного строительства и проектов развития городской среды Воронежской области. Соответствующее соглашение о партнерстве подписано на Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

Компания поставит дорожно-строительным предприятиям региона новые виды битумных материалов и технологические решения: защитно-восстанавливающие составы для повышения эксплуатационного срока асфальтобетонных покрытий, гидроизоляцию для инженерных строений - мостов и тоннелей, мастики и стыковочные ленты.

В 2022 году "Газпром нефть" направила предприятиям Воронежской области 47 тыс. тонн продукции.