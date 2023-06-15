В ЯНАО стратегию молодежной политики разработают с учетом региональной специфики

Стратегия будет завершена к 1 декабря, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Стратегия реализации молодежной политики в РФ, которая даст молодым людям возможность для воплощения творческих и профессиональных планов, будет разработана с учетом региональной специфики. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря разработать и утвердить Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 года.

"Сейчас ведется работа над этим документом, <…> это формат, [который должен] собрать все самые актуальные проблемы, вызовы и пытаться [разобрать их], особенно с учетом региональной специфики России. <…> Стратегия будет завершена к 1 декабря, над ней сейчас трудятся три федеральных вуза, причем из разных регионов - Псков, Томск, Москва", - сказал он.

По словам Артюхова, в разработке стратегии работает большая экспертная команда. "Мы периодически обсуждаем стратегию на площадке Росмолодежи, правительства для того, чтобы она была максимально жизнеспособной", - добавил он.