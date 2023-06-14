Крупнейшие сделки на ПМЭФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 14-17 июня 2023 года состоится XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Ежегодно на нем заключаются сотни сделок общей суммой в несколько триллионов рублей.
- На ПМЭФ в 2013 г. между "Роснефтью" и Китайской народной нефтегазовой компанией было заключено соглашение на долгосрочные поставки нефти на сумму в $270 млрд. Контракт предусматривает отгрузку в Китай 365 млн т нефти в течение 25 лет. Поставки начались в конце июля 2013 года.
- В ходе ПМЭФ-2022 российская группа компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" подписала соглашение о торговле и инвестициях с китайской компанией "Чжунчэнтун интернейшнл инвестмент" о проекте по созданию сети элеваторов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Стоимость соглашения составила около 2 трлн рублей (порядка $35 млрд, здесь и далее пересчет в доллары по действовавшему курсу). Поставки зерновой продукции по новому сухопутному зерновому коридору в Китай начались 31 мая 2023 года.
- В 2022 году в ходе ПМЭФ Сбербанк и ДОМ.РФ заключили меморандум о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн рублей (около $18 млрд) в течение 2022-2023 годах. Первый выпуск облигаций в рамках соглашения состоялся в августе 2022 года: его объем составил 155,4 млрд рублей.
- Также в 2022 году РЖД и ВТБ заключили кредитное соглашение сроком на пять лет и на сумму до 630 млрд рублей (порядка $11,5 млрд). В пресс-службе РЖД сообщали, что финансовая поддержка банка позволит железнодорожникам частично заместить кредитование с европейских рынков и продолжить финансирование важных инфраструктурных проектов.
- 5. В 2017 году на ПМЭФ был заключен меморандум о стратегическом партнерстве между немецкой Linde Group и российской группой компаний ТАИФ (ныне в составе "Сибура") о строительстве нового комплекса по производству этилена на базе "Нижнекамскнефтехима". Инвестиции в проект оценивались в $10 млрд. Также стороны подписали контракт на проектирование этого комплекса стоимостью около $1 млрд. Строительство комплекса стартовало в 2020 году, первоначально генподрядчиком была турецкая фирма Gemont. В июле 2022 году договор с ней был расторгнут, строительство продолжается силами российских подрядных организаций. Из-за этого срок сдачи сдвинулся с первоначально планировавшегося 2023 года на 2024 год.
- 6. На ПМЭФ-2019 Ленинградская обл. подписала соглашение с ООО "Русхимальянс" по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги Кингисеппского района. Ранее этот проект там же планировал реализовать "Газпром" совместно с британской компанией Shell. Объем соглашения - $11 млрд(750 млрд рублей). Первый бетон в основание комплекса был залит в ноябре 2021 года, работы велись компанией Linde и были остановлены немецкой стороной летом 2022 года. В настоящее время "Русхимальянс" добивается возвращения аванса, выданного Linde на строительство.
- 7. В 2021 году на ПМЭФ "Русская платина" подписала меморандум о намерениях с ВЭБ.РФ и ВТБ по проекту освоения платино-медно-никелевого Черногорского месторождения в Красноярском крае, в том числе по строительству горно-обогатительного комплекса (ГОК) мощностью 7 млн т руды в год. Общие инвестиции в проект оценивались в $7,2 млрд (570 млрд рублей), в том числе 190 млрд рублей на первую очередь. Договор по кредитованию был подписан в феврале 2022 году. Ввод ГОКа в эксплуатацию намечен на 2024 год.
- 8. В ходе ПМЭФ-2013 "Роснефть" заключила соглашение с польской компанией PKN Orlen S. A. на поставку в Чехию 8 млн т нефти по трубопроводу "Дружба" на сумму $7 млрд. Контракт изначально был заключен до 30 июня 2016 года, с тех пор он трижды продлевался. Срок соглашения истек в январе 2023 года.
- 9. В ходе ПМЭФ-2018 "Роснефть", ВЭБ и "ВЭБ-лизинг" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по долгосрочному лизингу оборудования для добычи. Объем финансирования составил $6,5 млрд (400 млрд рублей).
- 10. В 2016 году на ПМЭФ Газпромбанк и азербайджанская госнефтекомпания ГНКАР подписали меморандум о финансировании проекта газоперерабатывающего комплекса в Гарадаге (Азербайджан) в размере до $5 млрд. Сообщений о начале строительства не было.