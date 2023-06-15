Комплектующие для бывшего завода IKEA в Тихвине намерены закупать в дружественных странах

Оборудование и технологии остались от бывшего предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Лузалес" планирует закупать комплектующие для бывшего завода IKEA в Тихвине Ленинградской области из дружественных стран. Об этом в четверг сообщил председатель совета директоров, ООО "Лузалес" Руслан Семенюк на сессии "Стратегические задачи деревянного домостроения в новых реалиях развития лесопромышленного комплекса" в рамках ПМЭФ.

"На сегодняшний день идет загрузка мощностей предприятия. Все рабочие заняты. В ближайшее время будет выпускать мебель и продавать в России. Объемы производства будут зависеть от заказов, которые будут поступать. Есть стремление производить продукцию больше, чем производили до момента закрытия этих фабрик. Оборудование и технологии остались от бывшего предприятия. Поставщики комплектующих будут из дружественных стран", - сказал он.

В марте 2022 года группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. На бывшей фабрике IKEA в Тихвине работали более 1 тыс. сотрудников, 50% было уволено по соглашению сторон. По данным на март 2023 года, в штате числилось порядка 498 сотрудников.

В феврале 2023 года правительственная комиссия РФ одобрила заявку компании "Лузалес" на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях.

Сообщалось, что они будут переименованы в "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка". Тогда же сообщалось, что "Лузалес" располагает мощностями по производству до 15 тыс. куб. м клееного бруса, до 12 тыс. куб. м оцилиндрованного бревна и до 3 тыс. куб. м МХМ-панелей в год для деревянного домостроения.