Оверчук: ЕАЭС будет развивать зоны свободной торговли для выхода на новые рынки

Заместитель председателя правительства РФ сообщил, что Россия будет развивать собственные пункты пропуска на границе с Китаем, расширять сотрудничество с Казахстаном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены развивать зоны свободной торговли (ЗСТ) для выхода на новые рынки. Об этом заявил в четверг заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Конечно же, тот рынок, который у нас есть, - 190 млн человек - это рынок большой, но недостаточно большой для того, чтобы развиваться и конкурировать с другими более крупными рынками. Поэтому мы будем развивать и зоны свободной торговли, будем развивать транспортно-логистические коридоры, которые уже связывают и будут связывать наши пять стран с рынками Глобального Юга", - сказал он, выступая на сессии "Многополярность и связанность как новая парадигма международной торговли".

Оверчук отметил, что "под это заточена вся активность, связанная с созданием [международного транспортного] коридора Север - Юг, который имеет целый ряд маршрутов". "Это то, о чем много говорят: западный маршрут в районе Каспия через Азербайджан и Иран, это Каспийский маршрут, это восточный маршрут через Казахстан и Туркмению, - продолжил он. - Мы будем заниматься и железной дорогой через Афганистан, мы говорим о реализации транзитного потенциала Монголии".

По его словам, Россия также будет развивать собственные пункты пропуска на границе с Китаем, расширять сотрудничество с Казахстаном. "У нас активно ведется работа с Казахстаном, синхронизировали фактически строительство наших автомобильных дорог, - добавил Оверчук. - У нас есть совместные проекты в области железнодорожного строительства".