Около 70 предприятий в новых регионах РФ восстановят в 2023 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что уже восстановили работу 115 предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти в текущем году восстановят порядка 70 предприятий в новых регионах России, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В общей сложности предприятий промышленности в новых регионах около 600. <...> Мы восстановили работу уже 115 предприятий, в этом году примерно еще 70 предприятий будет восстановлено. Все зависит от ритмичности той работы, которая проводится с нашими коллегами из Минобороны", - сказал он.

Мантуров подчеркнул, что в 2023 году будут докапитализированы четыре региональных фонда развития промышленности до 3 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.