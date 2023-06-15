Правительство Вологодской области договорилось на инвестиции в размере 26,6 млрд рублей

Они пойдут на реализацию проектов в сфере химии, металлургии и лесопромышленного комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Проекты в сфере химии, металлургии, лесопромышленном комплексе будут реализованы в Вологодской области суммарно на 26,6 млрд рублей, соответствующие договоренности достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе форума в интервью ТАСС.

"В этом году Вологодская область подписывает 10 соглашений c объемом инвестиций более 26,6 млрд рублей. Повестка направлена на апгрейд экономической политики в рамках санкционного давления. И мы уже достигли предварительных договоренностей с крупными нашими компаниями "Северсталь" и "Фосагро" по проработке инвестиционных проектов на сумму более 150 млрд рублей, которые стартуют в конце этого года. Это глубоко проработанные проекты компаний, которые заканчивают инвестиционную паузу, видят перспективы развития и планируют реализацию проектов более чем на 150 млрд рублей", - сообщил Кувшинников.

По словам главы региона, период неопределенности заканчивается, становятся более понятны перспективы развития экономического потенциала, как регионов Российской Федерации, так и крупных промышленных предприятий. Так, очень важное для региона соглашение будет заключено с компанией "Сегежа Групп" по строительству бумагоделательной машины - уникального для России проекта по выпуску небеленой жиростойкой бумаги, которая сейчас завозится из-за рубежа для пищевой промышленности. Объем инвестиций - почти 15 млрд рублей. Правительство региона гарантирует представление компании налоговых льгот, чтобы проект был реализован на производственной площадке в городе Сокол. С компанией "Фосагро" будет подписано соглашение более чем на 14 млрд рублей по реализации экологических, климатических, социальных проектов предприятия на Череповецкой промышленной площадке и в Вологодской области в целом.

"Это также наша вологодская компания "Иммид", которая строит два новых цеха в Соколе и в Вологде по производству фитингов для полиэтиленовых труб. Это российский лидер, занимает третье место по объемам выпуска полиэтиленовых труб для воды, водоотведения, газовых. Объем инвестиций - 180 млн рублей, плюс открывается дочернее предприятие в соседнем регионе - это еще 400 млн рублей. Подписываем соглашение с "Ростелекомом" по строительству центра обработки данных, крупнейшего в Вологде, потому что потребность в больших хранилищах данных есть по всей стране и в Вологодской области тоже", - сказал Кувшинников.