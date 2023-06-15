На Кубани появится первый в России завод по производству лимонной кислоты

После запуска предприятию будут доступны все преференции, инструменты краевых фондов, целый комплекс мер поддержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. В Краснодарском крае откроется первый в РФ завод по производству лимонной кислоты. Это подразумевает соглашение, подписанное в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума губернатором региона Вениамином Кондратьевым и гендиректором компании "Рустарк" Романом Козыревым и мэром Армавира Андреем Харченко.

"Завод по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров станет одним из главных резидентов первого краевого государственного промпарка в Армавире, это не только высокотехнологичное производство, но и рабочие места, а, значит, укрепление и стабильность экономики региона", - сказал Кондратьев.

По его словам, после запуска предприятию будут доступны все преференции, инструменты краевых фондов, целый комплекс мер поддержки. "Сегодня важно поддержать бизнес, чтобы завтра преумножить результат", - заметил Кондратьев. Губернатор также подчеркнул, что детали нового проекта обсуждались еще в прошлом году и за это время были проработаны все необходимые вопросы, чтобы официально подписать соответствующее соглашение.

"Нам, как инвестору, очень комфортно в Краснодарском крае, получаем в регионе всю необходимую поддержку, субсидирование, мы привлекли дополнительные мощности, провели колоссальную работу, чтобы стать крупнейшими в России по глубокой переработке зерна", - сказал в свою очередь Козырев, слова которого цитирует пресс-служба краевой администрации. Он отметил, что компания планирует создать более тысячи рабочих мест, несмотря на большую долю автоматизации производства. "Сегодня договариваемся с учебными заведениями Армавира о подготовке специалистов на их базе", - заключил Козырев.

В пресс-службе добавили, что согласно проекту, до 2027 года в Армавире планируют построить производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна в три очереди, каждая номинальной мощностью 1,2 тыс. тонн в сутки. "Завод будет полного цикла - от приемки и хранения сырья до упаковки и отгрузки готового товара - лимонной кислоты, крахмалопродуктов, биополимеров и биомономеров, кукурузного глютена и масла", - пояснили в пресс-службе. В рамках же первой очереди планируют наладить производство лимонной кислоты, строительство второй и третьей позволит увеличить мощности. "Финансироваться проект будет за счет собственных и заемных средств - всего 60 млрд рублей", - заключили в пресс-службе.