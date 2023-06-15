В Севастополе на улучшение связи направят около 4 млрд рублей инвестиций до 2025 года

Средства вложит оператор связи "К-телеком"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Оператор связи "К-телеком" вложит в экономику Севастополя с 2023 по 2025 год почти 4 млрд рублей, что позволит, в частности, улучшить доступность связи для жителей сел. Об этом сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев по итогам подписания соответствующего соглашения на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Благодаря взаимодействию город получит доступ к новейшим технологиям и интернет-сервисам, а также улучшится качество связи и уровень доступности интернета. Работа оператора направлена, в том числе, на доступность качественных услуг связи для жителей сельских населенных пунктов. С 2023 по 2025 годы инвестиции оператора в экономику Севастополя составят около 4 млрд рублей", - написал он.

Развожаев отметил, что с начала 2023 года оператор вывел в эфир 12 базовых станций, в том числе в селах Полюшко и Передовое. В рамках соглашения ООО "К-телеком" продолжит формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры и ее развитие в Севастополе.

ООО "К-телеком" (бренд Win mobile) с 2014 года оказывает услуги связи на территории Республики Крым и г. Севастополя и является одним из крупнейших поставщиков связи на территории всего полуострова. В зоне сети оператора больше 2,5 тыс. предприятий и организаций, среди которых детские оздоровительные лагеря, в том числе федерального значения, туристические базы отдыха, промышленные предприятия и государственные учреждения.