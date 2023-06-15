Предприятия Липецкой области получат больше индустриальных масел "Газпром нефти"

Поставки будут осуществляться с производственных площадок в Омске и Фрязине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" увеличит объем поставок индустриальных масел предприятиям Липецкой области. Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает компания.

В рамках соглашения для промышленных предприятий региона будут организованы поставки с производственных площадок "Газпром нефти" в Омске и Фрязине (Московская область).

"В частности, металлургическим заводам предоставят гидравлические масла "Газпром нефти" для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования. Для проведения посевной и уборочных кампаний предприятия аграрного сектора получат смазочные материалы для сельхозтехники", - сообщает компания.

Специалисты "Газпром нефти" также обеспечат партнеров технической экспертизой с помощью единственного в России сервиса предиктивной диагностики смазочных материалов и техники.

"Цифровая система на основе искусственного интеллекта составляет подробные рекомендации по техническому обслуживанию, основываясь на анализе работающего в нем масла", - добавили в компании.