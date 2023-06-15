Госдолг Костромской области к началу 2024 года составит 75% от доходов региона

За год регион заместил все банковские кредиты на бюджетные, снизив расходы на содержание госдолга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников спрогнозировал размер госдолга региона на начало 2024 года - он ожидается в размере 75-76% от доходов региона. Об этом Ситников в четверг сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, на начало следующего года у нас будет 75-76% (от доходов региона - прим. ТАСС). Мы здорово сократили госдолг за прошлые годы, уходили на 60%. Но когда появилась возможность коммерческие кредиты реструктуризировать и снять долговую нагрузку с районов области, мы на это пошли. Для области это намного выгоднее", - сказал Ситников.

За год Костромская область заместила все банковские кредиты на бюджетные, снизив расходы на содержание госдолга. Власти региона также реструктуризировали кредиты районов. Инфраструктурные кредиты регион берет преимущественно на приобретение нового транспорта, газификацию в муниципальных образованиях.

Госдолг Костромской области на 1 января 2023 года составил 23 млрд 688 млн рублей. Это 81% от налоговых и неналоговых доходов бюджета.