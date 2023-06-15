"Россети Сибирь" окажут помощь Туве в переводе частного сектора на электроотопление

Глава республики Владислав Ховалыг отметил, что энергетическая компания готова приступить к реализации пилотного проекта в Кызыле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" окажет помощь Туве в переводе домов частного сектора с печного на электрическое отопление в рамках проекта "Чистый воздух". Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе энергетической компании со ссылкой на генерального директора Павла Акилина.

Соглашение о сотрудничестве для реализации федерального проекта "Чистый воздух" на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава Тувы Владислав Ховалыг и генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин.

"Позиция главы республики Владислава Ховалыга активная, есть понимание и готовность. Проработаем механизмы взаимодействия, определим параметры регионального участия и получим федеральную поддержку. Перевод 11,7 тыс. домов даст снижение выбросов на 67%", - процитировали в пресс-службе Акилина, добавив, что в другом регионе - в Бурятии - компания разрабатывает проектно-сметную документацию реконструкции электросетей, чтобы перевести дома на электроотопление.

В свою очередь глава республики отметил, что энергетическая компания готова приступить к реализации пилотного проекта в столице республики - Кызыле. Сейчас необходимо определить параметры компенсации межтарифной разницы, систему льгот и источники финансирования. Проект планируется распространить на частный сектор Кызыла, правобережные и левобережные дачи и домовладения, а также Вавилинский затон.

Летом 2022 года распоряжением правительства РФ еще 29 новых городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы были включены в федеральный проект "Чистый воздух", среди них в том числе есть Кызыл. Комплексная работа по квотированию и снижению выбросов начнется с 1 сентября 2023 года. К 2030 году количество опасных загрязняющих выбросов должно сократиться вдвое по сравнению с показателями 2020 года.