Инвестор вложит в рисовый агрокомплекс в Калмыкии свыше 14 млрд рублей

Это поспособствует укреплению за пределами республики бренда калмыцкого риса, сообщил глава республики Бату Хасиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Масштабный проект по строительству агропромышленного комплекса, специализирующегося на выращивании и переработке риса, реализует в Калмыкии до 2030 года компания "Лебеди-Агро" (Москва). Это поспособствует укреплению за пределами республики бренда калмыцкого риса, сообщил в четверг ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава республики Бату Хасиков.

"Сегодня мы с генеральным директором компании "Лебеди-Агро" Александром Владимировичем Шияновым подписали соглашение по созданию в Калмыкии агропромышленного комплекса по переработке, фасовке риса с логотипом Калмыкии. Реализация этого масштабного проекта, которая начнется в этом году с завершением до 2030 года, будет способствовать укреплению за пределами республики бренда калмыцкого риса. Инвестиции составят 14,3 млрд рублей", - сказал он.

Благодаря проекту планируется создать свыше 120 новых рабочих мест со средней ежемесячной зарплатой до 30 тыс. рублей. Общая сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в 2023-2030 годы составит около 102 млн рублей. Со своей стороны власти Калмыкии окажут инвестору всю необходимую поддержку, уточнил глава региона.

Компания намерена выращивать рис на площади 10 тыс. га, возвести комплекс по хранению риса-сырца емкостью 50 тыс. тонн, а также комплекс по переработке риса-сырца мощностью до 170 тонн в сутки, уточнили ТАСС в пресс-службе главы республики.