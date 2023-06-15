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Арктика
ПМЭФ

Россети будут инвестировать в энергоэффективность больниц и учебных заведений Поморья

До конца 2023 года сетевая компания проведет энергоаудит 20 больниц

ТАСС, 15 июня. "Россети Северо-Запад" будут инвестировать в повышение энергоэффективности больниц, учебных заведений и детских садов Архангельской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Соглашение между компанией и областью подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме.

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"Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор "Россети Северо-Запад" Артем Пидник подписали соглашение о сотрудничестве по развитию электроснабжения и повышению энергоэффективности, - указано в сообщении. - Сетевая компания до конца 2023 года проведет энергоаудит 20 больниц, учебных заведений и детских садов Архангельской области. После этого "Россети Северо-Запад" планируют модернизировать системы освещения социально значимых учреждений региона".

"Россети Северо-Запад" в 2023 году планируют вложить в электросетевую инфраструктуру Архангельской области 1,6 млрд рублей. Это объем финансирования инвестиционной и ремонтной программ.

Энергосервисный проект предполагает использование собственных средств сетевой компании без привлечения дополнительного бюджетного финансирования. В течение семи лет регион компенсирует затраты за счет средств, сэкономленных на оплате коммунальных услуг благодаря установке энергосберегающего оборудования. "Безусловно, одной из важнейших задач остается не только модернизация энергосистем на предприятиях и в организациях региона, но и постепенное снижение их затрат на коммунальные услуги", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

"Россети Северо-Запад" уже запустили пилотный проект по повышению энергоэффективности социальной инфраструктуры в Псковской области. По предварительным показателям, расходы на электроэнергию учебных заведений, в которых внедрены энергоэффективные решения, снизились на 69%. "Мы готовы применять успешный опыт, полученный в Псковской области, в других регионах, в том числе в Архангельской области. Уверен, наши решения помогут региону комплексно реализовывать проекты по повышению энергоэффективности без привлечения дополнительных бюджетных средств", - цитирует пресс-служба Пидника. 

Теги:
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр ВитальевичПМЭФ
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