Тульский губернатор предложил усовершенствовать работу НОЦ с учетом изменений в экономике

Алексей Дюмин заявил, что "важно применять самые лучшие практики и увеличивать финансовое участие государства в науке"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Научно-образовательные центры мирового уровня требуют перезагрузки с учетом тех задач, которые стоят перед Россией, в том числе в сферах оборонной промышленности, кораблестроения, самолетостроения и IT. Об этом губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил на сессии, которая состоялась в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума и была посвящена созданию университета предпринимателей.

"По решению президента создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые необходимо интегрировать в систему предпринимательского образования и дозагружать. Их работа должна быть усовершенствована с учетом сегодняшних задач в условиях действующих ограничений. Важно применять самые лучшие практики и увеличивать финансовое участие государства в науке", - сказал Дюмин.

Он поддержал создание университета предпринимателей при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), подчеркнув, что президент РФ поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны, особенно в критически важных отраслях. "Это кораблестроение, самолетостроение, электроника, которые должны в краткосрочный период - в ближайшие три-четыре года - прирасти высококлассными специалистами", - отметил Дюмин, добавив, что в ближайшие годы необходимо привлечь еще до 3 млн специалистов, способных применять современные технологические и цифровые решения, а также создавать новые.

"То, что происходит на площадке АСИ (обсуждение проекта по созданию университета предпринимателей - прим. ТАСС), это действительно поиск своего пути в части подготовки кадров. Мы хотим вырастить новое поколение - критическую массу для нашей страны, которое и обеспечит наш технологический суверенитет, кадровый суверенитет, которое будет создавать новые предприятия и производства, технологии. Это наш путь, на наших традициях, наших ценностях, на этот раз у нас точно должно получиться", - высказала мнение гендиректор АСИ по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

На заседании наблюдательного совета агентства с предложением о создании университета предпринимателей Чупшева обратилась к президенту. Проект предполагает подготовку технологических предпринимателей, которые хотят разрабатывать и выводить на рынок свои уникальные продукты.