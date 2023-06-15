Туркомплекс в Нижнем Новгороде впервые построят по механизму защиты капиталовложений

Он будет включать пятизвездочную гостиницу, термальные зоны и спортивные трассы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Туристический комплекс, включающий пятизвездочную гостиницу, термальные зоны и спортивные трассы, построят на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде в 2025 году по механизму соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Первое СЗПК в туротрасли было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

"Министерство экономического развития РФ, правительство Нижегородской области и компания-инвестор - ООО "Экопарк-Нижний Новгород" - подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на площадке Петербургского международного экономического форума 15 июня 2023 года. Инвестор планирует построить туристический комплекс на Гребном канале. Объем инвестиций в проект - свыше 8 млрд рублей, количество рабочих мест - около 200. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год", - говорится в сообщении правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект подразумевает создание городского курорта, в который войдут один из крупнейших в стране термальных комплексов с бассейнами, а также пятизвездочная гостиница на 225 номеров. Кроме того, на территории появятся лыжные и беговые трассы, детские и спортивные площадки. "Все это, безусловно, будет способствовать развитию и благоустройству Гребного канала, увеличению внутреннего турпотока", - отметил Никитин.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что туристический проект впервые реализуется с использованием механизма СЗПК. Он добавил, что появление такого объекта позволит не только привлечь новых туристов, но и поможет местным жителям спланировать свой отдых в пределах региона. "Механизм становится все более востребованным среди бизнеса, потому что повышает вероятность запуска инвестиционных проектов, в том числе технологического суверенитета, обеспечивает ускоренную окупаемость. Уже более 50 СЗПК действуют в стране", - приводятся в сообщении слова Решетникова.

Механизм СЗПК позволит инвестору частично возместить затраты на создание инфраструктуры и на уплату процентов по кредитам. Кроме того, на шесть лет с даты заключения соглашения для инвестора фиксируется текущий уровень налогов, нормы земельного, градостроительного законодательства, законодательства.