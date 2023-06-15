В Нижнем Новгороде первые коливинги IТ-кампуса введут в эксплуатацию в марте 2024 года

Общая площадь всех объектов составит более 200 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают ввести в эксплуатацию первые коливинги IТ-кампуса мирового уровня в марте 2024 года. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе прошедшей на Петербургском международном экономическом форуме сессии "Смена парадигм в IТ-индустрии: выход на новый технологический уровень для бизнеса и граждан".

"Мы решили, что нам надо обязательно создавать новый университет в области, потому что был огромный дефицит кадров, мы оценивали его в 15 тыс. человек, [в том числе] дефицит разработчиков. Кампус уже строится, в марте следующего года уже будет ввод первых коливингов. [Общая площадь всех объектов составит более] 200 тыс. кв. м, [обучаться смогут] 7 тыс. учащихся, [планируется] 1,5 тыс. выпускников [в год]. Нужны якорные партнеры, которые будут выстраивать образовательную программу, большая часть учащихся должна учиться по корпоративным программам", - рассказал Никитин.

Он обратился к представителям IТ-сферы и пригласил к партнерству. "Проект готов, сваи забиты и техника работает, но в образовательном плане это пока пластилин, из которого образ будущего можно лепить вместе. Мы готовы сделать под вас выпуск", - отметил Никитин.

Нижний Новгород стал одним из первых городов РФ, где будет построен новый кампус мирового уровня. На двух площадках планируется создать не только пространства для проживания студентов и преподавателей, но и аудитории, амфитеатры, коворкинг, рабочие кабинеты и лабораторные комплексы.

Как сообщается на сайте стратегии развития области, работы по созданию будущего кампуса ведутся на улице Большие Овраги - там приступили к возведению 13 шестиэтажных и 5 четырехэтажных коливингов. Следующие два этапа - строительство на территории ННГУ им. Н. И. Лобачевского еще двух зданий для проживания. Затем появится первый образовательный корпус с ФОКом и конференц-центром, а пятой очередью - главный IТ-хаб "Неймарк". "Неймарк" будет включать восемь функциональных зон: исследовательскую, жилую, образовательную, спортивную, предпринимательскую, культурно-досуговую, коммерческую и социальную, что позволит студентам, педагогам и специалистам IТ-компаний учиться, преподавать, исследовать, работать и создавать стартапы не покидая Квартала "12-21", который в дальнейшем сформируется вокруг объекта по принципу инновационного кластера.