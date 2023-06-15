В Белгороде к 2027 году построят центр челюстно-лицевой и пластической хирургии

На реализацию проекта направят порядка 415 млн рублей

БЕЛГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Центр челюстно-лицевой и пластической хирургии построят в Белгороде к 2027 году, соответствующее соглашение было подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума. На реализацию проекта направят порядка 415 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Белгородская область подписала соглашение с опытно-экспериментальным заводом "ВладМиВа" о сотрудничестве при реализации нового инвестпроекта. Инвестор направит порядка 415 млн рублей на строительство Центра челюстно-лицевой и пластической хирургии в Белгороде. <...> Бизнес-планом предполагается, что с 2024 года будет начато строительство центра, а к 2027 году он уже будет полностью готов принять своих первых пациентов ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, инвестиционный проект поспособствует не только развитию отрасли медицинских услуг в Белгородской области, но и созданию дополнительных рабочих мест. "Планируется, что 48 специалистов центра смогут проводить уникальные для нашего региона операции, направленные на устранение травм и их последствий, удаление опухолей, а также на восстановление различных функциональных нарушений, в том числе прикуса и зубного ряда", - пояснили в региональном правительстве.

Кроме того, в центре планируют оказывать бесплатную медицинскую помощь для участников СВО и жителей Белгородской области по ОМС. "В рамках реализации этого проекта мы будем сотрудничать с РАН для оказания качественной помощи нашим жителям. В наше время создание такого центра имеет большое значение, особенно для наших бойцов специальной военной операции. Сейчас для получения такой помощи необходимо обращаться в другие регионы, но мы начнем строить свой собственный центр в Белгороде", - цитирует пресс-служба гендиректора опытно-экспериментального завода "ВладМиВа" Владимира Чуева.