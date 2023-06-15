Компания также включится в создание системы раннего обнаружения лесных пожаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "МегаФон" построит 12 новых базовых станций и модернизирует 200 станций в Кировской области, а также построит базовые станции 2G/4G в 20 малых населенных пунктах региона. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Соколов по итогам подписания соглашения с компанией в ходе Петербургского международного экономического форума.

"С генеральным директором ПАО "МегаФон" Хачатуром Помбухчаном подписали соглашение о развитии сети базовых станций в нашей области. Уже в этом году компания построит 12 новых и модернизирует более 200 существующих базовых станций. Также "МегаФон" построит базовые станции 2G/4G в 20 малых населенных пунктах Кировской области. Все эти мероприятия сделают мобильную связь и интернет доступнее для жителей региона", - рассказал Соколов.

По данным правительства области, соглашение предусматривает приоритетное развитие голосовой связи и мобильного интернета, в том числе в малочисленных населенных пунктах, повышение уровня цифровизации отраслей экономики области. Сотрудничество поможет эффективному внедрению и применению в регионе цифровых технологий и сервисов в сферах промышленного туризма, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, природопользования, переработки отходов производства и потребления, в том числе на основе использования больших данных.

Соколов также отметил, что "МегаФон" включится в создание системы раннего обнаружения лесных пожаров - на своих вышках оператор установит видеокамеры для обнаружения дыма и огня в лесных массивах.