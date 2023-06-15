15 июня, 20:06
ПМЭФ

Текслер: грузоперевозки по коридору Север - Юг через Челябинскую область вырастут в 30 раз

Этого удастся достичь за два-три года, сообщил губернатор региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Объем железнодорожных грузоперевозок по транспортному коридору Север - Юг через транспортно-логистический комплекс "Южноуральский" в Челябинской области вырастет примерно в 30 раз за два-три года. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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"Мы маршрут уже обкатали, железнодорожная ветка восточного коридора Север - Юг уже существует через Казахстан, Туркменистан в Иран. <…> Мы сейчас раз в месяц отправляем состав, а я хочу каждый день отправлять. <…> Я думаю, что в течение двух-трех лет мы можем его расшить таким образом, что каждый день будут отправляться грузы. Это короче по километражу, чем через Транссиб, мы приезжаем в соседний порт в Иране", - сказал губернатор.

По его словам, в целях развития грузопотока правительство Челябинской области и транспортная группа FESCO на площадке Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в развитии транспортно-логистического обеспечения предприятий области. В рамках этого соглашения расположенный в Челябинской области транспортно-логистический комплекс "Южноуральский" будет выполнять функции грузового распределительного и консолидационного центра для экспортно-импортных и внутрироссийских грузов.

В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили ТАСС, что также на Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча делегации Ирана с главами российских регионов. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия с министром дорог и градостроительства Ирана Мехрдадом Базрпашем. Текслер передал министру Ирана карту транспортно-логистического потенциала Челябинской области, на которой обозначен Челябинск в качестве входной точки на восточном направлении транспортного коридора Север - Юг с окончанием маршрута в иранских городах Бендер-Аббас и Чахбехар.

Глава Челябинской области добавил, что организация грузоперевозок через ТЛК "Южноуральский" серьезно разгрузит Транссиб и принесет ряд других плюсов для развития России в целом и Челябинской области в частности. "Но есть участки, узкие места, которые необходимо модернизировать для того, чтобы обеспечить грузопоток и скорость. Мы продолжаем работу, чтобы все это превратить в жизнь", - отметил губернатор.

25 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета, заявил, что транспортный коридор Север - Юг необходимо развивать в сопряжении с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, понимание этого уже созрело. Он также предложил запустить скоростные грузовые поезда в рамках коридора Север - Юг. 

Теги:
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПМЭФ
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