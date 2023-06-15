В Переславле-Залесском строительство железнодорожных путей займет около трех лет

Вокзал планируют разместить недалеко от центра города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Строительство вокзала и железнодорожных путей недалеко от центра Переславля-Залесского займет около трех лет и поможет развить туристический потенциал города. Об этом в четверг в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Дело в том, что сейчас, во-первых, нет вокзала, во-вторых, люди приезжают на станцию за 2,5-3 км от центра города. <…> (Вокзал) будет за 600 м от центра, в пешей доступности. Туристы будут выходить, мы сделаем красивую дорогу, по ней можно будет оказаться в самом центре Переславля-Залесского. Я думаю, что весь проект в целом займет у нас два-три года, включая строительство вокзала и реконструкцию путей", - сказал Евраев.

По его словам, сейчас туристы прибывают на отдаленную от города станцию, после этого на автобусах едут в центр Переславля. "Мы хотели бы, чтобы они приходили в самый центр, чтобы туристы сразу оказывались в одной из жемчужин Золотого кольца", - отметил губернатор.

Он также рассказал, что в Переславле-Залесском проживает около 38 тыс. человек, но летом там находятся более 100 тыс. человек, большинство из которых туристы. Власти региона планируют увеличить эту цифру и сделать Переславль заметным туристическим центром.

Переславль-Залесский входит в знаменитый маршрут "Золотое кольцо России", город расположен на берегу Плещеева озера. В 1988 году был основан Переславский природно-исторический национальный парк, в 1998 году он был переименован в национальный парк "Плещеево озеро". Территория вокруг озера является особо охраняемой природной территорией.