Набережную более 3 км планируют построить вокруг Плещеева озера за четыре года

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в ближайшее время планируется приступить к проектированию и строительству первых 1,5 км объекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Благоустроенную набережную протяженностью более 3 км построят вокруг Плещеева озера в Переславле-Залесском Ярославской области в течение четырех лет. Об этом в четверг сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"У нас в планах за ближайшие года четыре построить более 3 км благоустроенной красивой набережной вокруг Плещеева озера, которая будет являться точкой притяжения для жителей, для туристов", - сказал Евраев.

По его словам, в ближайшее время власти приступят к проектированию и строительству первых 1,5 км набережной. В дальнейшем вокруг озера в другую сторону будут построены еще 1,5 км набережной. Евраев отметил, что город входит в знаменитый маршрут "Золотое кольцо" и имеет огромный туристический потенциал. Развитие инфраструктуры города и создание благоустроенных зон отдыха и отелей позволит сделать Переславль "жемчужиной Золотого кольца", полагает губернатор.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства России, в Переславле-Залесском планируется строительство гостиничного комплекса на 1 640 номеров. Объем инвестиций составит около 21,8 млрд рублей, проект реализуют до 2026 года.