В Москве программой "зеленый коридор" воспользовались уже около 100 проектов

Запуск программы позволит ускорить строительство новых производств, обеспечивающих технологический суверенитет и замещение критически важной продукции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Около 100 проектов уже воспользовались поддержкой в рамках программы "Зеленый коридор" в Москве с февраля 2023 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"В феврале 2023 года в Москве запустили "Зеленый коридор", это уникальный проект, который позволяет бизнесу максимально сократить путь для строительства объектов промышленного назначения площадью не менее 1,5 тыс. кв. м. Сроки административных процедур сокращены вдвое без снижения безопасности и качества строительства. <…> На сегодняшний день поддержкой воспользовались уже около 100 проектов. Большая часть этих предприятий - около 60 - строится в рамках МаИП с объемом финансовых вложений свыше 133 млрд рублей", - сказал Овчинский в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, запуск программы позволит ускорить в Москве строительство новых производств, обеспечивающих технологический суверенитет и замещение критически важной продукции. После запуска на них смогут трудоустроиться более 27 тыс. человек.

Еще около 20 предприятий появится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", добавил руководитель департамента.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.