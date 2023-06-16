16 июня, 07:10,
обновлено 16 июня, 07:22

Глава ВТБ назвал не обязательным повышение ключевой ставки в нынешних условиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Повышение ключевой ставки в нынешних условиях необязательно, а ее сохранение на уровне 7,5% годовых возможно. Такое мнение высказал глава банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ.

"Сложно сказать. Я считаю, в нынешних условиях повышать [ключевую ставку] необязательно, но сохранить можно, да", - сказал он.

Ранее на июньском заседании Банк России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор при этом допустил повышение ставки на ближайших заседаниях. 

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