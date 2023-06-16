В РСХБ считают, что российские физлица могут увеличить объем средств на рынке ценных бумаг

По словам зампредседателя правления Россельхозбанка Анны Кузнецовой, показатель увеличится в восемь раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Потенциал роста денежной массы на рынке ценных бумаг за счет средств физлиц превышает текущие значения примерно в восемь раз. Такую оценку озвучила заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова, выступая на сессии ПМЭФ-2023.

"Денежная масса на рынке ценных бумаг юридических и физических лиц меньше 20 трлн рублей. Иностранцев мы не упоминаем, конечно же, они тоже есть во free-float. Согласно отчетности Банка России, из этой денежной массы в акции инвестировано 43%, то есть 7,3 трлн рублей. Если мы посмотрим на потенциал, а смотреть - если мы говорим про IPO - нужно в сторону физических лиц, потому что сегодня акции покупают физические лица. Индустрия институциональных российских инвесторов предпочитает облигации в силу регулирования и ряда исторических причин", - сказала Кузнецова.

Если вспомнить все сделки IPO, которые были в России, то доля "физиков в книге" в случае, если размещение было с международным проспектом и книгой, никогда не превышало 15% и обычно находилось в диапазоне 5-10% от объема размещения, добавила председателя правления. "У физических лиц на счетах в банках почти 34 трлн рублей, и в наличной форма, по оценке ЦБ, еще 22 трлн. То есть если сегодня на рынке акций всего 7,3 трлн рублей инвестировано, то потенциал у физлиц, которые могут инвестировать, примерно в восемь раз больше, чем та сумма, которая сейчас в ценных бумагах. С этой точки зрения деньги и интерес есть, потому что не всех устраивает доходность депозита", - пояснила она.