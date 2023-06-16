Меры по поддержке IT-отрасли предложили распространить на радиоэлектронщиков

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что сейчас люди из радиоэлектроники уходят в IT, потому что там есть этот пакет льгот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Действующие меры по поддержке IT-отрасли стоит распространить на радиоэлектронную промышленность.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Сейчас [в РФ] есть хорошие меры поддержки для IT. Айтишники - самые завидные женихи. У них отсрочка от армии, льгота по ипотеке, налог на страховые взносы с зарплаты не как у всех - 30%, не как у малых и средних предпринимателей - 15%, а 7,6%, трехлетний мораторий на любые проверки. Давайте эти меры поддержки распространим, например, на радиоэлектронную промышленность. Пусть завидными женихами станут и радиоэлектронщики, и инженеры", - пояснил политик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что сейчас люди из радиоэлектроники уходят в IT, потому что там есть этот пакет льгот. "Нам нужна радиоэлектронная промышленность современная", - добавил Нечаев.